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США

Акции Apple подешевели

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Акции Apple подешевели

Акции Apple подешевели
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Акции американской корпорации Apple подешевели на 7%, несмотря возросшую прибыль. По данным финансовой отчетности за третий квартал, чистая прибыль составила более 14 миллиардов долларов.

Инвесторы остались недовольны тем, что на доходы Apple повлияли более высокие чем годом ранее средние цены на ключевые товары, в то время как в количественном измерении продажи не увеличились. Так, в июле-сентябре текущего года компания продала около 47 миллионов смартфонов, что примерно столько же, что и в 2017-м. А продажи планшетов и компьютеров и вовсе упали на 6% и 2% соответственно.

После такой реакции инвесторов, финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что компания больше не будет сообщать о количественных продажах.