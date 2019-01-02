Магнитогорск готовится к похоронам

В Магнитогорске готовятся похоронить первых жертв трагедии на проспекте Карла Маркса, где на рассвете 31 декабря обрушился многоэтажный дом. Церемония прощания состоится в пятницу.

По данным МЧС, из-под завалов извлечены 37 тел; погибших доставляют в судебный морг для опознания. В списке тех, чьи имена известны -22 человека, среди них трое детей.

Поиск людей продолжается круглосуточно; почти тысяча спасателей разбирает завалы. Задействованы самосвалы, инженерная техника, телевизионное-звуковое оборудование, служебные собаки. Руины обследуют и с воздуха с помощью беспилотников. Работы осложняются сильными морозами и риском обрушения остова дома.

По данным МЧС, взрыв в многоэтажке полностью разрушил один подъезд, уничтожены 26 квартир. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва бытового газа. Следственный комитет РФ уточнил, что газовое оборудование в городе не проверялось более полугода.

Всего за 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывa бытового газа в жилых домах, которые привели к гибели и ранению людей.