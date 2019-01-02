Магнитогорск: жизнь спасённого младенца вне опасности

Младенец, спасённый из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, был доставлен во вторник вечером в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

11-летний Иван Фокин был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У него диагностировали синдром гипотермии, отморожение правой стопы, закрытый перелом правой голени, множественные ссадины туловища, конечностей и головы. Сейчас состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжёлое, но, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

По словам сотрудника МЧС, мальчик был прижат к полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет. Под ним находилось одеяло, защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух.

Всего из-под завалов обрушившегося дома были извлечены пять человек. Ещё более 10 человек, в том числе дети, были найдены мёртвыми. Под завалами, по данным МЧС, продолжают находится более 20 человек.

Следственный комитет РФ рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего взрыв бытового газа. По данным следователей, газовое оборудование в городе не проверялось более полугода.

В магнитогорской школе №14 развернули штаб, куда люди несут тёплые вещи и продукты. Здесь работают волонтёры, а также профессиональные медики, психологи и полиция.