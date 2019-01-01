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Северная Корея

"США, не испытывайте терпение КНДР!"

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"США, не испытывайте терпение КНДР!"
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Ким Чен Ын посоветовал США не испытывать терпение КНДР, но в то же время подчеркнул, что готов в любое время встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом лидер Северной Кореи заявил в своем новогоднем обращении. Он еще раз подтвердил, что Пхеньян стремится к полной денуклеаризации полуострова, но в политическом курсе КНДР возможны изменения.

В частности, Ким Чен Ын заявил, что, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Северную Корею и вводить санкции против нее, то у Пхеньяна не останется другого выбора, кроме как искать новые способы, как защитить суверенитет страны.

Обращение Ким Чен Ына позитивно восприняли в Южной Корее. Представитель президентской администрации выразил надежду на то, что благодаря "твердой воле лидера КНДР" в новом году удастся решить проблемы, с которыми столкнулся Корейский полуостров. Но при этом Ким Чен Ын настаивал на том, чтобы Сеул внес изменения в свой внешнеполитический курс:

"Сейчас Северная и Южная Кореи решили встать на путь мира и процветания, а потому мы требуем приостановки каких-либо совместных военных учений с другими государствами и запрета на развертывание иностранных стратегических вооружений на полуострове".

В июне в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Вашингтон обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Северная Корея в свою очередь объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова. Кроме того, во время июньской встречи власти КНДР призвали США и Южную Корею прекратить совместные учения.