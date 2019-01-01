В Магнитогорске под завалами нашли живого ребёнка

11-месячного живого мальчика достали из-под обломков обрушившегося подъезда в Магнитогорске на второй день поисковой операции после морозной ночи. Он провёл в завалах 35 часов. Днём сотрудники МЧС услышали плач. Хотя кинологи не подтвердили присутствие человека, десятки спасателей начали срочно разбирать эту часть обрушившихся конструкций. Обнаруженного ребёнка передали врачам реанимации. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как рассказали в МЧС, мама мальчика выжила и уже приехала к нему в больницу. В администрации Челябинской области отмечают, что выжить младенцу помогли детская кроватка и тёплая одежда.

Ранее губернатор Борис Дубровский рассказал, что утром спасательные работы пришлось приостановить из-за угрозы дальнейшего обрушения стен. Операция осложняется и погодными условиями: ночью температура опускалась до -27 градусов. В предпраздничный вечер в Минздраве отмечали, что шансов на обнаружение живых людей становится всё меньше.

Из аварийного здания эвакуировали сотни людей. Для помощи пострадавшим и родственникам пропавших без вести развёрнут кризисный центр. В списках тех, кого ещё не удалось найти — более 30 жильцов разрушенного подъезда. Как передаёт ТАСС, подтверждена гибель восьми человек.

Подъезд 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушился в понедельник около шести часов утра по местному времени. По данным МЧС, к трагедии привёл взрыв газа на верхнем этаже.