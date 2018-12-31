Путин посетил пострадавших от взрыва в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Магнитогорске, в которой находятся пострадавшие в результата взрыва газа в жилом доме. Он навестил 13-летнего подростка Сергея Гаврилова.

Семья подростка жила на третьем этаже дома. В ожидании вызволения, он провел под завалами больше часа. У мальчика диагностированы различные травмы и обморожение.

"Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - сказал президент Гаврилову после непродолжительной беседы и спросил, что тот хотел бы получить.

Ранее Путин провел совещание с главой МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Глава МЧС сообщил президенту, что полноценной работе по ликвидации последствий мешает угроза обрушения здания.

В подъезде обрушившегося дома прописаны 50 человек. "Мы понимаем, где часть из них, и сейчас мы оперируем цифрой в 35 человек, про которых мы пока не понимаем, где они. Из них, к сожалению, семеро детей", - сообщил президенту Дубровский.

Около 6 утра по местному времени в Магнитогорске, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, обрушивший один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По меньшей меньшей мере четыре человека погибли. Пятеро, в том числе ребенок, госпитализированы.

На месте обрушения идут поисково-спасательные работы. Разбор завалов осложняется из-за морозной погоды.

"Люди пока выселены из двух соседних подъездов рядом с обрушившимся подъездом. Они размещены все в школе. Сейчас на месте работают специалисты по обследованию состояния конструкций дома, потому что в доме проживают порядка 1100 человек", - заявил министр по общественной безопасности Челябинской области Олег Климов.

Теперь cпециалистам предстоит выяснить, годен ли дом к эксплуатации. Правда, узнать это удастся только после того, как будут разобраны завалы. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Фото: МЧС России по Челябинской области