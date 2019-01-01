Прогулкой с ветерком на снегоходе в финской Лапландии никого не удивишь. Но эти туристы предпочитают любоваться природой пока хватит заряда батареек. Сафари-тур за полярным кругом на электрическом снегоходе - новинка туристического сезона 2019. Экологический тренд, который только набирает обороты в Финляндии.
Электро-сафари в Лапландии
«Такие прогулки экологичны. В отдаленных районах Лапландии не хочется разрушать тишину природы, наоборот здесь стремишься прочувстовать молчание леса. А если шумит двигатель, то он загрязняет окружающую среду и разрушает иллюзию глухого леса и единения с природой», - рассказывает Оли Наавико, инженер компании-разработчика Aurora eMotion.
Мощность электромотора этого снегохода составляет 100 киловатт. Это примерно 130 лошадиных сил. Запаса энергии хватает на 40 километров, или два часа лесной прогулки без подзарядки. Чтобы не пришлось возвращаться пешком, создатели рекомендуют туристам, далеко в лес не забираться.