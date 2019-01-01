Электро-сафари в Лапландии

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Прогулкой с ветерком на снегоходе в финской Лапландии никого не удивишь. Но эти туристы предпочитают любоваться природой пока хватит заряда батареек. Сафари-тур за полярным кругом на электрическом снегоходе - новинка туристического сезона 2019. Экологический тренд, который только набирает обороты в Финляндии.

«Такие прогулки экологичны. В отдаленных районах Лапландии не хочется разрушать тишину природы, наоборот здесь стремишься прочувстовать молчание леса. А если шумит двигатель, то он загрязняет окружающую среду и разрушает иллюзию глухого леса и единения с природой», - рассказывает Оли Наавико, инженер компании-разработчика Aurora eMotion.