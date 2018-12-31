Неожиданная отставка в Ватикане

Руководитель пресс-службы Ватикана Грег Берк и его заместительница Палома Гарсия Овехеро неожиданно сообщили о своей отставке. Прошение уже одобрил папа римский Франциск. Причина решения об отставке не называется. Исполняющим обязанности пресс-секретаря назначен Алессандро Джизотти, который ранее отвечал за работу пресс-службы в социальных сетях.

Американец Грег Берк, член ультра-консервативной католической организации Opus Dei, возглавил пресс-службу Ватикана в июле 2016 года, до этого он, в частности, работал журналистом на телеканале Fox News. А испанка Палома Гарсия Овехеро стала первой женщиной в истории Ватикана, занявшей вторую по значимости должность в пресс-службе.