Подсчет голосов без интернет-связи

В день подсчета голосов после президентских выборов пропал доступ к мобильному интернету в столице Демократической Республики Конго Киншасе, а также в крупном городе Гома на востоке страны.

За высший государственный пост боролись более 20 кандидатов и один из них сменит нынешнего главу государства Жозефа Кабилу, который находится на вершине власти с 2001 года и не имеет права баллотироваться на третий срок.

Оппозиция утверждает, что, по предварительным данным подсчета голосов, президентом станет один из ее представителей, но правящая коалиция уже выразила уверенность в победе своего кандидата.

По мнению наблюдателей, фаворитами гонки считаются три политика — названный преемником Кабилы бывший министр внутренних дел Эмманюэль Рамазани Шадари, лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисикеди, а также Мартен Файюлу, возглавляющий коалицию нескольких оппозиционных сил.

При этом в выборах из-за вспышки лихорадки Эбола и действий вооруженных группировок не смогли принять участие свыше 1,2 млн конголезцев провинциях Северное Киву и Маи-Ндомбе. В этих районах выборы переносятся на март.