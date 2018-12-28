Отроки в профсоюзах

Десятиклассники одной из петербургских гимназий недавно организовали профсоюзную организацию, цель которой - изменить систему образования. Подростки выдвинули школе целый перечень претензий, в том числе - завышение цен в столовой и перенасыщенный уроками и контрольными работами учебный день. Революционные порывы подростков не оценила директор школы.

По словам организатора профсоюза Леонида, ему угрожают прокуратурой, отчислением из школы и занесением в "черный список" всех российских вузов. На создание такой "организации" старшеклассники вдохновились, прочитав о Владимире Ленине и профсоюзном движении студентов США в 70-х годах прошлого века.

"Профсоюз работает, расширяется по России, - говорит старшеклассник Андрей Ворсин. - Конечно, я не могу точно утверждать, что мы в будущем сможем каким-либо образом влиять целиком на систему образования. Но хочу верить в то, что школы примут нашу инициативу".

Мнения по поводу созданного профсоюза разделились. Часть учеников и педагогов считает, что юные борцы перегнули палку. Но некоторые родители не видят ничего шокирующего и представляют, что бы они сделали на месте ребят в свое время.

"Если вернуться в возраст наших детей, то, может быть, я бы их поддержала. Но сейчас, будучи взрослым человеком я бы придерживалась норм", - говорит мать одного из учеников.

В комитете по образованию Петербурга оснований вмешиваться в ситуацию не нашли, но подчеркнули: если общественная организация не мешает учебному процессу, то ничего плохого в ней нет - ход, который выбрали ученики данной гимназии, конечно, оригинальный, но вполне вписывается в реалии сегодняшнего дня.