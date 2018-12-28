"Все стало вокруг голубым и зеленым"

В Нью-Йорке взрыв трансформатора на одном из предприятий окрасил предновогоднее небо в голубые и зеленые оттенки. Полиция сразу же заявила, что "пожар взят под контроль" и возгорание уже устранено.

Но к сообщению мало кто прислушался, в социальных сетях начались шутки по поводу возможного нашествия инопланетян.

"Пострадавших нет, возгорание ликвидировано, нет свидетельств, что это устроили инопланетяне" - официальный твиттер полиции Нью-Йорка

Сообщалась о некоторых перебоях с электроэнергией, аэропорт Ла Гвардиа выпустил предупреждение пассажирам, призвав их приехать на регистрацию с запасом времени.

Спустя короткое время пожарная служба Нью-Йорка сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.