Ла-Манш наводнили нелегалы

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Британские власти задержали 12 нелегалов, которые на нескольких лодках пытались пересечь пролив Ла-Манш. По сообщениям, все задержанные - мужчины, предположительно иранцы и сирийцы. Их лодки были замечены проходившие по проливу пассажирским судном, с которого и вызвали патруль.

Нелегалов доставили в в британский порт Дувр, несколько человек госпитализированы с симптомами переохлаждения.