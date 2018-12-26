Чем закончилось отравление в Солсбери?

В марте небольшой городок Солсбери неподалеку от Лондона неожиданно стал центром внимания всего мира, здесь на скамейке были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских спецслужб они оказались в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Полиция опечатала ресторан, где обедали пострадавшие, паб на той же улице и дом Сергея Скрипаля. Некоторые сотрудники службы спасения также были госпитализированы с симптомами отравления "новичком".

Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, был осуждён за государственную измену и шпионаж в пользу спецслужб Великобритании и приговорён к 13 годам лишения свободы в 2006 году

В 2010 Скрипаль и ещё трое граждан России были помилованы в рамках операции по обмену на десятерых российских разведчиков, задержанных в США. После этого Сергей Скрипаль поселился в Великобританиии и читал лекции о работе российских служб в британских военных академиях.

Пока население Солсбери пыталось справиться с волнением, Тереза Мей обвинила в покушении Россию и потребовала выслать из Соединённого Королевства 23 российских дипломата. Москва опровергла свою причастность к отравлению Скрипалей.

В июне в соседнем городке Эймсбери ещё 2 человека, Дон Стёрджесс и Чарли Роули были госпитализированы с симптомами отравления "новичком"после контакта с флаконом духов. Миссис Стёрджес скончалась в больнице.

В сентябре британское правительство опубликовало фото двух предполагаемых сотрудников ГРУ, граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые стали главными подозреваемыми в этом деле.

Согласно версии Лондона, Петров и Боширов прилетели в аэропорт Гэтвик, переночевали в отеле и утром отправились в Солсбери с отравляющим веществом во флаконе из-под духов, которое они распылили на дверь дома Скрипаля.

После этого они вернулись в Москву, а когда выяснилось, что они были в Британии в момент покушения на экс-полковника ГРУ, выступили на телевидении с заявлением, что приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.

В ходе расследования группа Bellingcat пришла к выводу, что Боширов - на самом деле полковник российских спецслужб Анатолий Чепига, а настоящее имя Петрова - Александр Мишкин, он работал в ГРУ военным врачом.

В ноябре 2018 появились новости, что после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов. В западных медиа его смерть связывали со скандалом вокруг проваленной операции, однако источники российских сми сообщали, что Коробов умер от рака.

В конце года глава британской разведки Алекс Янгер выступил с публичным заявлением, что происходит нечасто.

Алекс Янгер, глава MI6: "Я призываю Россию и другие страны не недооценивать возможности Великобритании и её союзников ответить на агрессивные действия в свой адрес".

Что касается Сергея Скрипаля и его дочери, то они вышли из больницы. Их местонахождение не разглашается из соображений безопасности, только однажды Юлия появилась на телеэкранах с видеообращением. Россия неизменно отрицала какую-либо причастность к отравлению в Солсбери и предлагала свою помощь в расследовании произошедшего.