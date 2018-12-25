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Россия

Электронный подсчёт бюллетеней не спасает от фальсификаций?

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КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллетеней
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Движение «Голос» призывает вновь отменить результаты выборов глав Приморья на 47 из 80 участков во Владивостоке. Эксперты заявляют о фальсификации протоколов электронных комплексов для голосования КОИБ-2010: в их докладе говорится о подмене распечаток с итогами выборов. В доказательство подлога авторы исследования сравнивают использованные в разных протоколах шрифты и верстку текстов. Кроме того, они обращают внимание на то, что на «проблемных» участках у аппаратов КОИБ был отключён звук, — они не «зачитывали» результаты голосования и электронные данные протоколов. На этих же участках было официально зарегистрировано особенно много голосов в пользу победителя выборов Олега Кожемяко.

Итоги выборов губернатора Приморья уже отменяли в сентябре из-за нарушений по рекомендации Центризбиркома. Тогда в Москве обратили внимание на повторный ввод искажённых данных в государственную систему «Выборы», были признаны факты вбросов бюллетеней. Было назначено повторное голосование на 16 декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова просила правоохранительные органы найти и наказать организаторов фальсификаций.

Новые сообщения «Голоса» о фальсификациях сейчас изучают в Центризбиркоме. В интервью «Ведомостям» Памфилова рассказала, что у членов комиссии «пока больше вопросов, чем ответов». Сопредседателю движения «Голос» Григорию Мелконьянцу, который входит в научно-экспертный совет ЦИК, посоветовали создать подгруппу и выработать рекомендации для предотвращения таких нарушений в будущем.

В «Голосе» уверены, что после приморских выборов нужно поставить вопрос об устройстве КОИБов и в случае необходимости внести конструктивные изменения в эти комплексы. Отметим, что ранее наблюдатели неоднократно заявляли о доверии электронным комплексам для голосования как средству борьбы с фальсификациями. Возможность фальсификаций при использовании таких систем исключали в руководстве ЦИК. Скандал вокруг выборов в Приморье стал крупнейшим в истории использования КОИБов в России.