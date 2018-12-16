Приморье: вторые выборы

Выборы губернатора края проходят во второй раз: результаты голосования в сентября были аннулированы после скандала, когда стало известно о «вбросах» в пользу кандидата «Единой России» Андрея Тарасенко. В процессе подсчёта последних бюллетеней после второго тура отстававший «единоросс» резко обошёл своего соперника, коммуниста Андрея Ищенко.

Это привело к массовым акциям протеста. Спустя несколько дней результаты были аннулированы. Тарасенко в конечном итоге отказался от дальнейшего участия.

Ищенко же заявлял, что полная отмена выборов является незаконным шагом, и в октябре подал иск, который не был удовлетворён. Перед повторными выборами представителю КПРФ отказали в регистрации, поскольку он не прошёл «муниципальный фильтр» — не набрал достаточно подписей местных депутатов.