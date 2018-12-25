"Война на парковке" в Англии

В Великобритании несколько человек пострадали в результате конфликта на парковке у торгового центра в Харфордшире. В полиции сообщают, что противостояние началось после того, как одного из покупателей обвинили в попытке кражи алкоголя.

Очевидцы уверяют, что сотрудники магазина пытались помешать предполагаемому нарушителю уехать. На кадрах, которые опубликовал пользователь Si Ward, видно, что в разгар конфликта люди на парковке атаковали автомобиль, в том числе с использованием арматуры и тележек. Выезд блокировали другой машиной.

Водитель, в свою очередь, боролся за освобождение — и в итоге, повредив несколько автомобилей, практически с боем смог вырваться с парковки.