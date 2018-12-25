В Великобритании несколько человек пострадали в результате конфликта на парковке у торгового центра в Харфордшире. В полиции сообщают, что противостояние началось после того, как одного из покупателей обвинили в попытке кражи алкоголя.
"Война на парковке" в Англии
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Очевидцы уверяют, что сотрудники магазина пытались помешать предполагаемому нарушителю уехать. На кадрах, которые опубликовал пользователь Si Ward, видно, что в разгар конфликта люди на парковке атаковали автомобиль, в том числе с использованием арматуры и тележек. Выезд блокировали другой машиной.
Водитель, в свою очередь, боролся за освобождение — и в итоге, повредив несколько автомобилей, практически с боем смог вырваться с парковки.
Полиция объявила о розыске автомобиля, его водителя и пассажиров. Двое пострадавших в ходе противостояния были госпитализированы, один из них, как отмечают правоохранители, получил «серьёзную травму».