Правящая коалиция назначила досрочные выборы

В Израиле назначены досрочные выборы в парламент страны: они должны состояться ориентировочно 9-го апреля. Такое решение, как сообщается, поддержали лидеры всех фракций, входящих в правящую коалицию. В ближайшее время ожидается принятие закона о самороспуске кнессета и уточнение даты перевыборов.

В заявлении партии «Ликуд» отмечается, что на выборы правящая коалиция пойдёт в том де составе. Однако причиной для роспуска парламента стали именно разногласия внутри коалиции, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Ещё в ноябре из правительства вышла партия «Наш дом Израиль» во главе с министром обороны Авигдором Либерманом в знак протеста против прекращения огня с группировкой ХАМАС. В результате у коалиции осталось большинство лишь в один голос.

Последней проблемой стал законопроект о призыве в израильскую армию. Ортодоксальные партии требуют освободить от призыва учащихся религиозных школ, угрожая в противном случае выйти из коалиции. Противоположное крыло обвиняет премьера Биньямина Нетаньяху в сговоре с ортодоксами, также угрожая покинуть правительство, если уступки религиозным общинам будут узаконены.