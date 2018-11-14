Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что уходит в отставку со своего поста.
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Авигдор Либерман уходит с поста министра обороны Израиля - заявление
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Авигдор Либерман уходит с поста министра обороны Израиля - заявление
"С точки зрения безопасности, мы должны были завершить наши действия в секторе Газа. Тот удар, который мы нанесли по инфраструктуре террора в Газе, на мой взгляд, был недостаточным". "Если бы я остался на посту министра обороны, не знаю, как бы я смотрел в глаза жителей юга Израиля", - добавил Либерман, чье выступление транслировали все основные телеканалы еврейского государства.