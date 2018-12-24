Цунами в Индонезии: чудесное спасение малыша

В индонезийской провинции Западная Ява, на которую накануне обрушилось мощное цунами, спасатели нашли живым пятилетнего мальчика. Ребёнок, которого в соцсетях и некоторых СМИ называют Али, провёл 12 часов в искорёженном автомобиле, погребённом под завалами из обломков зданий и деревьев. Весь мир облетели кадры, на которых запечатлено благополучное вызволение малыша из ловушки, и то, как он плачет на руках полицейского. Сообщается, что Али серьёзных травм не получил и сейчас находится в безопасном месте.

Природная катастрофа произошла здесь в ночь на 23 декабря. Её жертвами стали свыше 370 человек, и эта цифра растёт с каждым часом. Число пострадавших превышает 1000. Еще более ста жителей островов Явы и Суматры числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.