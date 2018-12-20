Инклюзивное образование оздоравливает экономику

До 80% детей-инвалидов, проживающих в Иордании, исключены из системы школьного образования. Ситуацию усугубляет кризис беженцев: наблюдатели считают, что в страну въехало 15 тысяч детей с ограниченными возможностями, в дошкольные учреждения и школы ходит всего 3%. Слово - Маисе Асмар представляющей группу "Мерси корпс" ("Корпус милосердия"), которая занимается интеграцией в образовательную систему детей-инвалидов.

Маиса Асмар, "Корпус Милосердия": "Формат инклюзивного образования чрезвычайно важен: он гарантирует социальную справедливость семьям, где растет ребенок с ограниченными возможностями. Родители получат доступ к фундаментальным правам человека: они могут учить своего ребенка, как любая обычная семья. Это способствует росту социальной стабильности.

Пример многих стран показал: там, где не распространены принципы инклюзивного образования, дети-инвалиды, вырастая, испытывают затруднения с получением работы. Часть общества обречена на безработицу, что сказывается на экономическом здоровье государства, динамике ВВП. И Иордания здесь не исключение. Властям следует понять, что развитие инклюзивного образования - это не только жест в сторону детей-инвалидов, их родителей, но и забота о стране в целом.