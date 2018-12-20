Уникальный египетско-японский проект

Мы находимся у подножия пирамид, недалеко от Каира, чтобы познакомиться с Большим египетским музеем, строительство которого близится к концу. На этой мегастройке работают 5 тысяч человек!

Это уникальное место площадью 50 тысяч кв. м, на котором сделано коло 100 тысяч археологических находок. Здесь вы впервые сможете восхититься во всей их полноте сокровищами Тутанхамона, найденными в 1922 г. Этот фараон правил Египтом во времена его расцвета, более 3 тысяч лет назад.

Этот проект – результат уникального партнёрства. Начиная с 2008 г. японские и египетские учёные работают рука об руку над сохранением и реставрацией древностей Египта, которые будут выставлены в музее.

Эти ложа и колесницы были найдены в саркофаге Тутанхамона. В этой лаборатории деревянные предметы изучаются с помощью японских 3D-сканеров – машин очень полезных для учёных.

«Они позволили нам определить тип древесины, использованной при изготовлении различных частей этих предметов. В результате мы создали коллекцию типов древесины, которые использовали в древнем Египте», – говорит Джиллан Махмуд, заведующая древесной лабораторией.

«Тутанхамон это выдающаяся фигура мировой истории, а работа с древесиной, которой около 3350 лет, захватывает дух», – добавляет научный сотрудник Токийского университета искусств, работающий с 3D-сканерами.

Большой египетский музей станет крупнейшим музеем в Африке, посвященном одной цивилизации.

Его генеральный директор Тарек Тофик удовлетворён проделанной работой: «На сегодняшний день сюда перевезено 45 тысяч объектов. Но еще больше находок мы описали, законсервировали и отреставрировали».

Большой египетский музей должен открыться в 2020 г. Ожидается, что он привлечёт в Египет рекордное число туристов.