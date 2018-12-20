«Остров нежелательных»

Датский парламент утвердил выделение средств на обустройство «острова мигрантов»: на клочке суши в 7 гектаров будут обитать те, кому отказано в убежище из-за уголовного прошлого, но и вернуть их на родину невозможно, поскольку там их могут ждать пытки и смерть.

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека:

«Иногда встречаются трудности на пути возвращения на родину мигрантов, которых не признали беженцами. С ними следует обращаться гуманно, на основе, конечно же, индивидуального подхода, избегая причинять новый вред. Но именно к этому может привести этот план. У нас уже есть негативный опыт политики изоляции, и не следует повторять его».

По словам министра по делам миграции Ингер Стойберг, задача проекта — дать почувствовать всей категории таких мигрантов, что их в Дании не ждут.

При этом остров ещё предстоит дезинфицировать: там в разное время располагалась карантинная зона для животных и бактериологическая лаборатория.