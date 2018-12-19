Виталий Мутко покинул Российский футбольный союз

Триумф российской сборной на чемпионате Европы 2008 года, знаменитая речь на английском в Цюрихе и лимит на легионеров в российской премьер-лиге.

Выборы нового главы российского футбола назначены на февраль 19 года. До этого времени исполнять обязанности президента РФС будет глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Главным кандидатом считается председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

Мутко занимал пост главы союза с 2005 по 2009 год.

При нем в 2006 году впервые в истории главным тренером сборной России был назначен иностранец — голландский специалист Гус Хиддинк, который принес российскому футболу бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

При нём же сборная России не пробилась на чемпионат мира в ЮАР, и вскоре чиновник ушел в отставку.

В сентябре 2015 чиновник вернулся на должность президента российского футбольного союза, однако в конце декабря 2017 года объявил о приостановке деятельности в организации после обвинений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в причастности к допинговому скандалу на зимних Олимпийский играх 2014 года в Сочи и решения Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от посещения Олимпиад