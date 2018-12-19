В Год Свиньи - с микро-пигом!

Эти необычные домашние питомцы - символический подарок (в том числе и себе самому) в Год Свиньи, наступающий по китайскому календарю через пару месяцев. Мода на мини-пигов и микро-пигов достигла в России в последние месяцы апогея: карликовых свинок держат даже в городских квартирах; они любят спать в постели хозяина, а для поддержания формы им нужна особая диета.

"Не так давно он перестал спать в хозяйской постели по одной простой причине: потому что ночью просыпается и искренне возмущается тем, что кто-то пошевелился. Горлопанит и будит соответственно всех. Но при этом достаточно спокойный, камеру любит", - рассказывает о Бонифации Антон.

Рост мини-пигов в холке - 40-50 см, вес - от 40 до 80 кг, если их не перекармливать. Микро-пиги ещё меньше - до 25 кг. Все они - продукт селекции, но не всегда устойчивой, да и недобросовестных продавцов хватает. А потому купленный крошка может вырасти в приличных размеров свинью.

Ксения Ремизова, руководящая собственным мини-пиг-шоу, утверждает, что у этих животных очень развитый интеллект:

"Дрессировке они быстро поддаются, моментально новые трюки выучивают, за несколько минут. У них нет страха, у них нет раздражительности: если им что-то не нравится, то они просто возмущаются, и поэтому это очень уютные животные. Вызывают просто массу позитивных эмоций!"

Подложить под новогоднюю ёлку карликовую свинью - большое искушение. Но к покупке нужно подойти со всей ответственностью: мини-пиги очень тяжело переживают разлуку с хозяином и нередко от тоски по нему умирают.