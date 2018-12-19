Кого Джереми Корбин назвал "тупым"?

Лидер британских Лейбористов Джереми Корбин оказался в центре скандала из-за высказывания, которое премьер-министр Тереза Мэй восприняла как оскорбление. Вопросы вызвала его реакция на то, как глава правительства высмеяла повторяющиеся угрозы оппозиции поставить на голосование вопрос о доверии кабинету министров. «Он может поставить этот вопрос на голосование? О, нет, не может!» — смеялась Мэй.

Джереми Корбин с мрачным видом прокомментировал происходящее, сидя на своём месте. Его оппоненты предположили, что это были слова «тупая женщина» и потребовали лишить парламентария права голоса. Лейбористы настаивают, что он сказал «тупые люди», и никогда не допускал сексистских высказываний. Сам Корбин заявил, что назвал «тупыми» людей, которые, по его словам, пытаются «свести серьёзный разговор о грозящем стране кризисе к пантомиме».

Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что не будет рассматривать претензии представителя большинства к Корбину:

«Он не может ожидать, и, я уверен, не ожидает, что я возьмусь выносить суждение об обстоятельствах, свидетелем которых я не был, о том, чего я не видел и не слышал, так же как и мои советники. И я оставлю этот вопрос без внимания».

В конце заседания премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь вспомнила об этом инциденте:

«Я думаю, все в этой палате, особенно в столетие женского избирательного права, должны стремиться к тому, чтобы женщины приходили в эту палату, выступали здесь, а значит, в этой палате при обращении к женщинам-парламентариям следует следить за своим языком».