Краньец выиграл гигантский слалом в Заальбахе

Словенский горнолыжник Жан Краньец стал победителем соревнований в гигантском слаломе на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Заальбахе. Это первый представитель Словении, добившийся такого успеха в этой дисциплине.

В первой попытке Краньец показал четвертый результат и вышел на вторую с огромным желанием его улучшить. Уже в самом начале дистанции словенец едва не вылетел с трассы. Однако он удержался в зеленой зоне и в дальнейшем сумел нарастить преимущество перед основными соперниками.

Серебро досталось швейцарцу Лоику Мейяру. Он имел все шансы стать лучшим, но прямо перед финишем допустил небольшую оплошность и уступил в итоге словенцу 19 сотых секунды. Бронзу завоевал Матье Фавр из Франции.

В тройке лучших не оказалось семикратного обладателя Кубка мира Марселя Хиршера. Он расположился на шестом месте. Тем не менее австриец сохраняет лидерство в общем зачете и в гигантском слаломе.