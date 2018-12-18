Глава теневого кабмина настаивает, что Мэй "ввергла страну в кризис".
Палата общин: новый вотум недоверия Терезе Мэй
Палата общин: новый вотум недоверия Терезе Мэй
Выступая в нижней палате британского парламента лидер лейбористов заявил следующее: "Поскольку Палата общин больше не доверяет премьеру Мэй из-за того, что она намеренно провалила возможность проголосовать за ее сделку по "брекситу". Прошу мой проект резолюции принять к немедленному рассмотрению".
Большинство членов Палаты общин, как однопартийцы Мэй, так и оппозиция, недовольны условиями членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после "брексита".
Мэй, со своей стороны, подчеркнула, что подтверждает, что Палата общин вновь вернётся к дебатам по проекту соглашения с ЕС 7 января.
Касаясь ситуации с "бэкстопом" по вопросу границы между Республикой Ирландия с Северной Ирландией на переходный период после "брексита", Мэй заметила, что, хотя лидеры ЕС заявили и публично, и в кулуарах, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, она полагает, что это не совсем так.
Великобритания, как ожидается, должна выйти из ЕС 29 марта.