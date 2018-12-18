Срочная новость

Срочная новость

Великобритания

Палата общин: новый вотум недоверия Терезе Мэй

 Комментарии
Сейчас воспроизводится:

Палата общин: новый вотум недоверия Терезе Мэй

Палата общин: новый вотум недоверия Терезе Мэй
Размер текста Aa Aa

Глава теневого кабмина настаивает, что Мэй "ввергла страну в кризис".

Выступая в нижней палате британского парламента лидер лейбористов заявил следующее: "Поскольку Палата общин больше не доверяет премьеру Мэй из-за того, что она намеренно провалила возможность проголосовать за ее сделку по "брекситу". Прошу мой проект резолюции принять к немедленному рассмотрению".

Большинство членов Палаты общин, как однопартийцы Мэй, так и оппозиция, недовольны условиями членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после "брексита".

Мэй, со своей стороны, подчеркнула, что подтверждает, что Палата общин вновь вернётся к дебатам по проекту соглашения с ЕС 7 января.

Фото Рейтер
Тереза Мэй в ВестминстереФото Рейтер

Касаясь ситуации с "бэкстопом" по вопросу границы между Республикой Ирландия с Северной Ирландией на переходный период после "брексита", Мэй заметила, что, хотя лидеры ЕС заявили и публично, и в кулуарах, что возобновление переговоров по этой теме невозможно, она полагает, что это не совсем так.

Великобритания, как ожидается, должна выйти из ЕС 29 марта.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram и в соцсети "Одноклассники".