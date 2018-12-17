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Великобритания

Всемирное турне Маккартни: возвращение к корням

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Всемирное турне Маккартни: возвращение к корням

Всемирное турне Маккартни: возвращение к корням
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До начала своего сольного концерта в Лондоне Пол Маккартни обратился к аудитории: "Добрый вечер, Лондон! Вечеринка начинается. Есть старые песенки, есть новенькие, и есть те, что между ними..."

76-летний Маккартни тасовал свои хиты, как колоду, а зал пел вместе с ним.

Он исполнил почти три десятка композиций, 23 из которых относились к эпохе "Битлз". В конце вечера к нему присоединился Ринго, и дуэтом они спели "Get Back". Как сообщается, слушатели и поклонники ревели от восторга.


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