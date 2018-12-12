Стрельба в центре Страсбурга: что известно?

Около 8 часов вечера по местному времени мужчина с пистолетом начал стрелять по людям в районе рождественского базара в Страсбурге.

Рождественский базар в Страсбурге - ежегодное мероприятие, которое посещают тысячи французов и туристов, в том числе, из соседней Германии. Продажа сувениров и горячительных напитков идёт по всему центру города, включая площадь перед Страсбургским собором (на фото).

По словам свидетелей преступления...

По сообщениям очевидцев, преступник открыл стрельбу по прохожим. Затем он бросился бежать от преследования по улицам города, стреляя в людей и атакуя прохожих с помощью ножа. Свидетели уверяют, что нападавший выкрикивал на бегу на арабском "Аллах акбар!" ("аллах велик").

Несколько минут спустя, преступник вступил в перестрелку с солдатами антитеррористического патруля. Как сообщило агентство AFP, военные открыли ответный огонь и ранили нападавшего в руку, после чего ему удалось скрыться.

Как сообщает МВД Франции, террорист находится в бегах, на всех рождественских рынках города усилена охрана. На близлежащей границе с ФРГ также ужесточён пограничный контроль. В операции по задержанию подозреваемого задействовано 350 полицейских и военных, а также два вертолета.

Мэр Страсбурга Роланд Райс заявил, что рождественская ярмарка в городе закрыта в среду, а все культурные мероприятия в этот день отменены.

Жертвы теракта

Как сообщил прокурор Парижа Реми Эйц сразу после теракта, в результате нападения в центре Страсбурга два человека погибли, а ещё один был смертельно ранен. Позденее, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 3 человека.

Восемь прохожих тяжело ранены, ещё пятеро получили лёгкие ранения. По информации российского МИДа, граждан России среди пострадавших нет.

Как уточнил мэр Страсбурга Роланд Райс, все жертвы преступника - мужчины, среди них нет ни одного ребёнка.

Что известно о злоумышленнике

По сообщению МВД Франции, стрелявший был опознан вскоре после инцидента и, как оказалось, он известен полиции по многочисленным не связанным с терроризмом нарушениям закона. Несмотря на то, что подозреваемый оставался на свободе, в реестре полиции он был отмечен как представляющий "потенциальную угрозу безопасности".

Прокурор Парижа сообщил, что преступника зовут «Шериф С.», ему 29 лет и родился он в Страсбурге. После стрельбы в районе рождественского базара в Страсбурге во вторник вечером он побежал по улицам города, атакуя прохожих пистолетом и ножом. Затем он вступил в перестрелку с жандармами, в ходе которой был ранен в руку.

Позднее он прыгнул в такси приказал водителю "двигаться вперёд", без указания конкретного адреса.

Стрельбу преступник открыл среди ярмарочных лотков на улице Орфевр, в центре Страсбурга. В среду все окрестные улицы были оцеплены полицией, закрыто также расположенное в соседнем районе здание Европейского парламента.