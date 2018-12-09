"Истинный герой борьбы за права человека"

О верности убеждениям, исключительном гражданском мужестве и высоких нравственных принципах Людмилы Алекссевой говорят все, кто сегодня выражают соболезнования России.

Ее правозащитная деятельность будет "источником вдохновения для многих поколений" - написала комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, того же мнения придерживается председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

"Людмила Михайловна - великий дипломат и великий правозащитник одновременно", - отреагировал на печальную новость Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 2004-го по 2014-й годы.

"Она все время думала о других, о нашем обществе, о России... Это была ее постоянная боль",- заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Лукин.

"Она стала задумываться о том, что такое настоящий патриотизм, и пришла к выводу, что это значит людей защищать, - говорит журналист и историк Михаил Сванидзе, - и она стала их защищать - последовательно, рискуя собой"...

"Истинным героем правозащитной деятельности" назвал Алексееву в Twitter Норвежский Хельсинкский Комитет, а московский корреспондент Financial Times Макс Седдон отметил, что Алексеева "оставалась в рядах до 91-го года, а ее коллега Лев Пономарев только что получил срок в возрасте 77-ми лет".

Сам арестованный Пономарев обратился в воскресенье в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с Людмилой Алексеевой "в связи с возникновением исключительно тяжелых личных обстоятельств". Он подчеркнул, что долгое время сотрудничал с ней в рамках Московской Хельсинской группы и просит суд принять этот факт во внимание.

В Кремле в свою очередь высоко оценили "вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Прощание с правозащитницей пройдет в Центральном доме журналиста в Москве во вторник 11 декабря.