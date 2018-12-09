О верности убеждениям, исключительном гражданском мужестве и высоких нравственных принципах Людмилы Алекссевой говорят все, кто сегодня выражают соболезнования России.
"Истинный герой борьбы за права человека"
"Истинный герой борьбы за права человека"
Ее правозащитная деятельность будет "источником вдохновения для многих поколений" - написала комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, того же мнения придерживается председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.
"Людмила Михайловна - великий дипломат и великий правозащитник одновременно", - отреагировал на печальную новость Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 2004-го по 2014-й годы.
"Она все время думала о других, о нашем обществе, о России... Это была ее постоянная боль",- заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Лукин.
"Она стала задумываться о том, что такое настоящий патриотизм, и пришла к выводу, что это значит людей защищать, - говорит журналист и историк Михаил Сванидзе, - и она стала их защищать - последовательно, рискуя собой"...
"Истинным героем правозащитной деятельности" назвал Алексееву в Twitter Норвежский Хельсинкский Комитет, а московский корреспондент Financial Times Макс Седдон отметил, что Алексеева "оставалась в рядах до 91-го года, а ее коллега Лев Пономарев только что получил срок в возрасте 77-ми лет".
Сам арестованный Пономарев обратился в воскресенье в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему присутствовать на прощании с Людмилой Алексеевой "в связи с возникновением исключительно тяжелых личных обстоятельств". Он подчеркнул, что долгое время сотрудничал с ней в рамках Московской Хельсинской группы и просит суд принять этот факт во внимание.
В Кремле в свою очередь высоко оценили "вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Прощание с правозащитницей пройдет в Центральном доме журналиста в Москве во вторник 11 декабря.