В Армении вспоминают одну из крупнейших трагедий в истории страны: ровно 30 лет назад произошло Спитакское землетрясение. Его жертвами стали 25 тысяч человек, а более полумиллиона жителей республики лишились крова.
Армения помнит и скорбит
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Армения помнит и скорбит
Спасатели, врачи и строители приезжали в Армению со всего Советского Союза. В начале 1989-го в зоне бедствия работали более 40 тысяч специалистов из других республик.
В эпоху гласности стало возможно принять и помощь западных стран.
Землетрясение магнитудой 6,8 — крупнейшее в регионе за всю историю наблюдений — произошло незадолго до полудня 7 декабря 1988 года. Спустя 4 минуты последовал афтершок магнитудой 5,8.
Находящийся в 9 км от эпицентра город Спитак был уничтожен почти полностью, второй по величине город Армении, Ленинакан (сегодня — Гюмри), был разрушен на 80%. Последствия трагедии — как материальные, так и психологические — ощущается до сих пор.