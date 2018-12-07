Армения помнит и скорбит

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В Армении вспоминают одну из крупнейших трагедий в истории страны: ровно 30 лет назад произошло Спитакское землетрясение. Его жертвами стали 25 тысяч человек, а более полумиллиона жителей республики лишились крова.

Спасатели, врачи и строители приезжали в Армению со всего Советского Союза. В начале 1989-го в зоне бедствия работали более 40 тысяч специалистов из других республик.