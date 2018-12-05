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Землетрясение в Новой Каледонии

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Землетрясение в Новой Каледонии

Землетрясение в Новой Каледонии
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Несколько мощных землетрясений произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии - заморского административно-территориального образования Франции. Об этом сообщила Геологическая служба США. Магнитуда первого составила 7,6. Второго, по уточненным данным, - 6,6.

Эпицентр подземных толчков находился к юго-востоку от группы коралловых островов Луайоте примерно в 155 км от города Тадина, где проживают более 7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщал об образовании волн, высота которых могла достигать от одного до четырех метров. Власти Новой Каледонии объявили о необходимости эвакуации жителей нескольких прибрежных районов. Однако позже угроза цунами была отменена. По последним данным жертв нет.