Чтобы понять суть вещей, надо взглянуть на их рентгеновские снимки... Британский художник Ник Визи открыл галерею, в которой экспонируются фотографии людей, животных, растений и всевозможных предметов, сделанные при помощи рентгена. По словам автора, снимки позволяют обнаружить неожиданные детали, разглядеть сложную структуру объектов, оценить их красоту.
Рентген как искусство
Рентген как искусство
"По сути, мои работы - это противопоставление поверхностным суждениям. Они показывают, из чего состоит тот или иной объект. Никакого фотошопа, никакой ретуши. Всё достоверно, как при судмедэкспертизе", - объясняет художник.
В галерее Process Gallery, которая находится в южном графстве Кент, есть специальная студия. В ней установлено рентгеновское оборудование, и посетители могут увидеть мастера за работой, понаблюдать за всеми этапами творческого процесса.
Ник Визи начал экспериментировать в этом направлении, сделав однажды из любопытства рентген своих кроссовок. Сегодня его работы экспонируются в галереях по всему миру, в том числе - в лондонском Музее Виктории и Альберта.