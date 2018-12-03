Рентген как искусство

Чтобы понять суть вещей, надо взглянуть на их рентгеновские снимки... Британский художник Ник Визи открыл галерею, в которой экспонируются фотографии людей, животных, растений и всевозможных предметов, сделанные при помощи рентгена. По словам автора, снимки позволяют обнаружить неожиданные детали, разглядеть сложную структуру объектов, оценить их красоту.

"По сути, мои работы - это противопоставление поверхностным суждениям. Они показывают, из чего состоит тот или иной объект. Никакого фотошопа, никакой ретуши. Всё достоверно, как при судмедэкспертизе", - объясняет художник.

В галерее Process Gallery, которая находится в южном графстве Кент, есть специальная студия. В ней установлено рентгеновское оборудование, и посетители могут увидеть мастера за работой, понаблюдать за всеми этапами творческого процесса.

Ник Визи начал экспериментировать в этом направлении, сделав однажды из любопытства рентген своих кроссовок. Сегодня его работы экспонируются в галереях по всему миру, в том числе - в лондонском Музее Виктории и Альберта.