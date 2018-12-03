Украинским морякам предъявили обвинения

Морякам с захваченных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей официально предъявлены обвинения по статье о незаконном пересечении границы. Это произошло сразу после того, как районный суд Симферополя санкционировал арест 24 военнослужащих, — рассказал адвокат одного из фигурантов дела Николай Полозов. Обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сами военнослужащие, по последним данным, были переправлены в Москву, большинство из них находится в следственном изоляторе «Лефортово».

Украина требует немедленно освободить моряков и вернуть их на родину. Это требование поддержал ряд других стран. Этот вопрос на встрече министров иностранных дел НАТО этот вопрос затронул генсек альянса Йенс Столтенберг:

«Россия должна освободить украинских моряков и корабли, а также обеспечить свободу судоходства и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Украинские суда, как военные, так и гражданские, имеют право прохода по Керченскому проливу и по Азовскому морю».

Украина призывает НАТО оказать военную поддержку, в частности, направить свои корабли в Азовское море. Президент Пётр Порошенко обвиняет Россию в стремлении захватить украинское побережье для создания сухопутного коридора в Крым. В Кремле это называют абсурдом:

«Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине. Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает», — отвечал в ходе традиционного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Инцидент со стрельбой в Керченском проливе произошёл 25 ноября. Москва обвиняет Киев в провокации и заявляет о намеренном нарушении своей морской границы. Украина заявляет об очередном акте российской агрессии.