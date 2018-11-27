Дело украинских моряков

Виктор Сорока: "Вчера Василь получил возможность позвонить своей жене Ирине и сказать несколько слов, что он жив-здоров, руки и ноги целы, и это все. Он даже не поздравил жену с днем рождения".

Отец 27-летнего военнослужащего, находившегося на судне украинских ВМС "Бердянск" и раненого в ходе задержания возле Керченском пролива, не знает, где находится его сын. Об этом Виктор сорока рассказал в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty.

"Думаю, что он сказал только то, что ему разрешила ФСБ."

Журналист: "Вы знаете, какие ранения он получил?"

Виктор Сорока: "Нет не знаю. я только знаю, что он был ранен, его прооперировали. Больше ничего не знаю, только это".

Ситуацию комментирует глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв:

"Будет следствие, будут суды, потому что речь идет о нарушении действующего российского законодательства, именно за это задержаны экипажи соответствующих судов и арестованы сами суда. Ну, а дальше -- уже как решит суд. Как гражданин Российской Федерации, я это говорю совершенно откровенно, я бы предпочел, чтобы как можно быстрее и экипажи этих судов, и сами суда вернулись бы на Украину".

"Есть правила, и вот эти правила нужно соблюдать. Ничего другого нет и в помине: никаких попыток со стороны России блокировать Керченский пролив, никаких попыток со стороны России добиться какой-то односторонней, в свою пользу, милитаризации Азовского моря. Совершенно очевидно, что Украина, будь-то самостоятельно либо при поддержке свои известных союзников на Западе, попытается как-то решить вопросы в отношениях с Россией военным путем, но это все обернется военным поражением".

Полную версию интервью с Константином Косачёвым смотрите на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что трое из 24 задержанных моряков находятся в больнице в Керчи. Россия называет случившееся провокацией.