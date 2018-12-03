COP-24: без права на неудачу

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Всемирная конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата, продолжает работу в польском городе Катовице. Ее организаторы и участники рассчитывают, что удастся выработать методы реализации целей, содержащихся в Парижском соглашении. Планируется принять дорожную карту, а именно, пакет мер по претворению договоренностей в жизнь, нужно согласовать и финансирования всех этих шагов. Девиз конференции - "От черного к зеленому" - символизирует переход к использованию экологически чистых технологий.

По мнению Михала Куртыка, президента СОР-24, "на то, что мы придем к консенсусному конкретному решению, рассчитывает генсек ООН, мы должны добиться прорыва, плана для отступления нет".