Всемирная конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата, продолжает работу в польском городе Катовице. Ее организаторы и участники рассчитывают, что удастся выработать методы реализации целей, содержащихся в Парижском соглашении. Планируется принять дорожную карту, а именно, пакет мер по претворению договоренностей в жизнь, нужно согласовать и финансирования всех этих шагов. Девиз конференции - "От черного к зеленому" - символизирует переход к использованию экологически чистых технологий.
COP-24: без права на неудачу
COP-24: без права на неудачу
По мнению Михала Куртыка, президента СОР-24, "на то, что мы придем к консенсусному конкретному решению, рассчитывает генсек ООН, мы должны добиться прорыва, плана для отступления нет".
В Польше, стране-хозяйке форума, несколько дней назад состоялась акция протеста экологов: правительство решило увеличить долю использования бурого угля, а использование источников возобновляемой энергии было решено ограничить.
Председатель Генассамблеи ООН Мария Эспиноса заявила, что "некоторые страны ведут политику на уровне дилеммы - либо экология и климат, либо сохранение рабочих мест. Но это ложный тезис, поскольку экологически чистые технологии создают емкие рынки труда",
Накануне начала работы конференции ООН в Польше Еврокомиссия опубликовала стратегию построения экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Для достижения этой цели потребуется инвестировать дополнительно от 175 до €290 млрд в год.