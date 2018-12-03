Климат: «У нас проблемы»

В польском Катовице — первый рабочий день климатической конференции ООН. Организаторы призывают к решительным и конкретным шагам. В частности, будет обсуждаться пакет мер по реализации Парижского климатического соглашения, подписанного три года назад — в первую очередь вопросы финансирования.

«У нас проблемы. У нас большие проблемы с климатом. Климат меняется быстрее, чем мы, и нам придётся догонять — и лучше рано, чем поздно — пока не стало слишком поздно. Для многих людей, регионов, целых стран речь уже идёт о жизни или смерти».

Девиз конференции — «От чёрного к зелёному» — символизирует переход к использованию экологически чистых технологий; при этом участники стараются разубедить тех политиков, которые видят в этом угрозу экономике.

А главный лозунг последних месяцев — ограничить повышение средней температуры по планете не двумя градусами, как было решено в Париже, а полутора.