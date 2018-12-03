Ректор ЦЕУ: "Красную черту уже переступили"

Руководство Центрально-Европейского университета объясняет, что решение о переезде пришлось принимать вынужденно и в спешке: ждать разрешения проблем с властями нет времени, ведь запись будущих студентов начинается в январе. О сложившейся ситуации в интервью Euronews рассказал ректор Университета Майкл Игнатьев:

Майкл Игнатьев, ректор Центрально-Европейского университета: Я женат на венгерке, я очень люблю эту страну. Мне грустно, но у меня есть работа. .... Старшие члены венгерского правительства посетили колледж Барда, где наша программа действует с апреля этого года, и они выразили удовлетворение. Они сказали, что да, академическая программа есть, мы отправляем отчет премьер-министру. И мне кажется, что именно тут всё поменялось. Правительство решило, что они не будут подписывать соглашение, они не будут искать решение , и они заставят Центрально-Европейский университет уйти из Венгрии.

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МИ: У нас не было, мы не видели средств для того, чтобы убедить правительство Орбана передумать. Правительство Орбана, похоже, намерено вытеснить американское учреждение из Венгрии, и, на наш взгляд, это скандал. Но это дело американцев предпринимать что-то в ответ.

EN: Каково ваше послание, если оно есть, конечно, к Европейской народной партии? Она называла ограничение академической свободы в Венгрии красной чертой.

МИ: Ну, красная черта пересечена. То есть всё просто. В центре Европейской народной партии — Фидес. У них есть обязательства и люди будут оценивать их в соответствии с тем, как они свои обязательства выполнили. Но на мой взгляд, красную черту уже переступили.