Центрально-Европейский университет заявляет о намерении перенести все свои занятия из Будапешта в Вену. Руководство вуза объясняет это новыми требованиями к учебным заведениям в Венгрии. Изменения официально представляли как один из инструментов борьбы с влиянием инвестора Джорджа Сороса, — Университет был основан при его финансовой поддержке.
Центрально-Европейский Университет уходит из Венгрии
Центрально-Европейский Университет уходит из Венгрии
«Наше решение вступает в силу с 1 декабря, и даже несмотря на то, что уже поздно, мы всё ещё пытаемся найти решение, которое позволит нам оставаться в Будапеште в качестве независимой структуры», — объявил президент и ректор Центрально-Европейского университета Михаил Игнатьев.
Центрально-Европейский университет добивается права давать американские научные степени. В правительстве уверяют, что никаких проблем у вуза быть не должно. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, «действующий закон о высшем образовании позволяет выдавать совместные дипломы США и Венгрии без ратификации дополнительных соглашений». «Центрально-Европейский университет не пользуется этой возможностью и мне кажется, это решение надо расценивать как политическое», — заявил Гуйяш.
Пакет законов, которые в венгерской партии власти называют «Стоп Сорос», был принят этим летом. Его обсуждение сопровождалось акциями протеста правозащитников и студентов.