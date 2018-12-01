Ушел патриарх политической династии

Родившийся 12 июня 1924 года, Джордж Буш-старший был последним президентом США, который участвовал во Второй мировой войне. Бывший пилот, он отметил своё 75-летие, совершив прыжок с парашютом.

На президентский пост Джордж Герберт Уокер Буш нацеливается еще в 1980-м году, но на первичных выборах уступает лидеру правых республиканцев Рональду Рейгану. В июле того же года Рейган предлагает ему баллотироваться в вице-президенты, тандем оказывается успешным.

Через 8 лет, победив оппонента от демократов Майкла Дукакиса, Джордж Буш-старший официально вступает в должность главы Белого Дома.

Этот год, завершившийся падением Берлинской стены, ознаменовывает окончание «холодной войны».

Родился Джордж Герберт Уокер в штате Массачусетс, в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша.

После нападения на Пёрл-Харбор в возрасте 17 лет, откладывает поступление в Йельский университет и вступает в ВМС США, став самым молодым пилотом.

Во время войны он совершает 58 боевых вылетов в юго-западной части Тихого океана. За участие в боевых действиях награждается офицерским крестом ВМС и тремя боевыми медалями.

После войны он женится (в браке с Барбарой родятся 6 детей) и, окончив Йельский университет в 1948 году, переезжает с семьёй в Западный Техас. Здесь он начинает нефтяной бизнес, став миллионером к сорока годам. В ноябре 1966 года он избран в палату представителей конгресса США от 7-го округа Техаса.

После падения Берлинской стены Джордж Буш поддерживает воссоединение Германии и ведёт активный диалог с последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым и его преемником Борисом Ельциным.

Семь встреч на высшем уровне между лидерами США и СССР (а затем России) состоялись в период с 1991 по 1992 годы. В результате подписан ряд соглашений о сокращении стратегических и наступательных вооружений СНВ-I и СНВ-II.

В 1990 году мировой порядок пошатнулся: Саддам Хусейн совершает вторжение в Кувейт. Джордж Буш-старший прилагает незаурядные усилия, чтобы сформировать антииракскую коалицию и бросить против режима Хусейна контингент в полмиллиона солдат.

«В Ираке сейчас наносятся воздушные удары по военным целям. Мы полны решимости уничтожить ядерный потенциал Саддама Хусейна. Мы также уничтожим его предприятия по изготовлению химического оружия», – заявляет он в ночь с 16 на 17 января 1991 года.

Пять суток спустя Кувейт освобождён. Президента Буша приветствуют там как героя, его популярность достигает апогея. Но успех на международной арене не может затмить отсутствие реальных улучшений во внутренней политике: рекордно высокая безработица и проблемы в экономике приводят к тому, что Джордж Буш уступает Биллу Клинтону на выборах 1992 года.

Тем не менее восемь лет спустя Белый дом снова переходит к республиканцу, более того - к старшему сыну Джорджу Уокеру. Он примет эстафету отца, в том числе в борьбе с иракским режимом.

Отношения отцов и детей нельзя назвать простыми. Ни для кого не секрет, что Джордж Буш-старший считает более достойным преемником другого сына - Джеба, губернатора Флориды.

В январе 2009-го 84-летний Джордж Буш-старший, чьё здоровье начинает сдавать,присутствует на инаугурации первого чернокожего президента США. Барак Обама сменяет в Белом доме его сына, от популярности которого мало что осталось после двух мандатов. Их не критиковал лишь ленивый.

41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша, республиканца и умеренного прагматика, в мире запомнят прежде всего за его роль в первой войне в Персидском заливе. Хотя, отмечают аналитики, после той победы кровопролитие в регионе так и не прекратилось.