"Жёлтые жилеты" блокировали Брюссель

Стычками с полицией и беспорядками обернулась манифестация "желтых жилетов" в Брюсселе. Несколько сотен активистов блокировали центр бельгийской столицы в в знак протеста против высоких цен на топливо и с требованием отставки премьера и правительства.

Для разгона протестующих стражи порядка применили водометы. Около 60 человек были задержаны.

"Здесь больше нет демократии. Мы в рабстве, мы - рабы. Мы работаем для того, чтобы они жили, как короли. Это ненормально!" - возмущается один из участников.

Движение "желтых жилетов" на Бельгию перекинулось из Франции. Там многотысячные акции протеста против так называемого эко-налога не утихают с середины ноября.

В минувшие выходные в Париже они сопровождались беспорядками, поджогами и погромами. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в своей внутренней политике от выбранного курса отклоняться не намерен.

После нескольких дней передышки активисты вновь готовятся выйти на Елисейские поля в субботу.