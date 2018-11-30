Как Турция шпионит за Германией

Такой ответ немецкого правительства последовал на запрос СвДП и Левой партии. Его процитировали СМИ.

По данным изданий Welt и Tagesspiegel, в последние десять лет на прицеле у турецкой разведывательной организации MIT - активисты Рабочей партии Курдистана, Революционной народно-освободительной партии-фронта, сторонники оппонента Эрдогана Фетхуллаха Гюлена.

Активность MIT в Германии особенно возросла после неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году. 23 судебных процесса по делу о шпионаже в пользу Турции проходят в настоящий момент. 17 из них - начались в прошлом и текущем годах.

Берлин подозревает, что Анкара хочет внедрить своих агентов во властные структуры. Об этом МВД предупредило сотрудников Федеральной службы защиты конституции, службы внешней разведки и даже ведомства по делам миграции и беженцев.

На сегодняшний момент, зафиксировано порядка ста попыток вербовки агентов среди немецких граждан разведкой Турции. Успехом они не увенчались.