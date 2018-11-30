Первого декабря в Лос-Анджелесе британский боксер Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер сразятся за пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета.
Бокс: Фьюри против Уайлдера
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Бокс: Фьюри против Уайлдера
Матч обещает быть одним из самых интригующих. На прошедшей в преддверии боя пресс-конференции Фьюри и Уайлдер устроили настоящее шоу. Первая часть общения с журналистами прошла спокойно. Уайлдер и Фьюри воздерживались от прямых нападок: каждый из них в основном превозносил себя и свои преимущества в предстоящем поединке.
Однако во время дуэли взглядов Фьюри и Уайлдер обрушили друг на друга поток оскорблений. Затем в ход пошли кулаки. Конфликт чуть не перерос в драку, Уайлдер даже скинул рубашку и продемонстрировал мускулы. Разнимать тяжеловесов пришлось охранникам.