Трущобы Марселя: жители ждут эвакуации

C тревогой и нетерпением эвакуации ждут жильцы одной из многоэтажек в северном квартале. Потолок сыпется, по стенам бегут струи воды, повсюду торчат оголённые провода - долгие годы люди жаловались на невыносивые условия жизни.

Три недели спустя после трагедии в Марселе , когда под обломками рухнувших зданий оказались погребены восемь человек, продолжается эвакуация жителей аварийных домов. Сегодня в городе насчитывается уже порядка 200 домов-призраков, переселены почти 1,5 тысячи марсельцев.

"Если нас переселят в дом, который будет лучше, чем этот, то я, конечно же, не буду против. Мы с детьми будем в безопасности. Но ничего конкретного нам не говорят. Скорее всего придётся собираться впопыхах - времени на раздумья не будет. Но лукавить и придираться я не стану. Важнее всего - мои дети и их безопасность. Другого выбора у меня нет", - говорит мать пятерых детей, живущая здесь.

Большинство эвакуированных жителей разместили в отелях. Для их расселения, как утверждают в мэрии Марселя, город выделил около 300 единиц жилья. Правда, за три недели заключить успели всего лишь 20 арендных договОров.

Чтобы случившееся 5 ноября не повторилось, власти разработали план мер по улучшению жилищных условий в городе. На его реализацию потребуется 600 миллионов евро.