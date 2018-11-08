В Марселе на месте обрушения домов приостановлена поисковая операция

В Марселе на месте обрушившихся жилых зданий на сутки прекращена поисковая операция. Чтобы свести к минимуму угрозу обрушения уже соседних домов, находящихся примерно в состоянии такой же ветхости, решено их снести. В одном из зданий, расположенных на улице Обань, в момент драмы проживали люди. К настоящему моменту спасателями были найдены тела шести жильцов дома, все они арендовали в нем квартиры.