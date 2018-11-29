"Армагеддона" не случилось. Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен защитил титул, вырвав победу на тай-брейке у Фабиано Каруаны. Норвежец выиграл три партии подряд в рапид. До этого 12 матчей завершились вничью. Если бы имя сильнейшего не удалось выявить в рапиде и блице, то пришлось бы играть решающую партию - "армагеддон".

"Эта победа для меня особенная. Мне кажется, Фабиано – это сильнейший соперник, с которым мне когда-либо приходилось играть на чемпионатах мира. Я думаю, в классических шахматах у него такое же право называться лучшим в мире, как и у меня", - говорит норвежец.

В свои 27 лет Карлсен уже четырехкратный чемпион мира. С 2013 года никто не может отобрать у него шахматную корону. Козырем Карлсена считаются именно быстрые шахматы, и, по словам претендента, на тай-брейке у него самого не получилось сыграть на уровне норвежца.

"Думаю, я чувствовал особое давление, потому что я первый американец, который дошел до финала турнира за долгое время. Да, давление было сильное. Я разочарован, это очень свежие переживания. Но надеюсь, что потом я смогу оглянуться назад и извлеку для себя урок из этого поединка", - рассказал журналистам Фабиано Каруана.

С критикой на Карлсена после 12-ой партии обрушились Гарри Каспаров и Владимир Крамник. Они были недовольны тем, что норвежец предложил сопернику ничью, хотя преимущество было на его стороне. На что Карлсен ответил: "Каждый имеет право на свое глупое мнение".