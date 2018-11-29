Скандал вокруг Deutsche Bank

Полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank ("Дойче банк") и штаб-квартире финансового утреждения во Франкфурте-на-Майне. В операции были задействованы порядка 170 сотрудников правоохранительных органов. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег.

Надя Низен, представитель прокуратуры: "В августе нынешнего года Федеральное ведомство уголовной полиции изучило данные "панамского архива" и других "офшорных досье". На основании этих документов возникли подозрения в том, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, проводить операции с деньгами, полученными незаконным путем; при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег".

В Deutsche Bank подтвердили факт обысков. Вместе с тем представитель крупнейшего в стране финансового института заявил, что банк не скрывал умышленно какую-либо дополнительную информацию, имеющую отношение к "панамскому досье".

Йорг Эйгендорф, представитель Deutsche Bank :

"Мы полагали, что предоставили властям всю информацию по этому вопросу. Разумеется, сейчас мы будем тесно сотрудничать с прокурорами во Франкфурте-на-Майне в Германии, поскольку в наших интересах как можно скорее прояснить факты".

На фоне новостей об обыске акции "Deutsche Bank в четверг потеряли более более трех процентов стоимости.