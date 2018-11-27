«Иберийский кластер» против Азии

Португалию называют крупнейшим поставщиком тканей для всемирно известных галисийских брендов модной одежды и аксессуаров. В прошлом году больше трети португальского экспорта отправлялось именно в Испанию.

Экономисты называют «иберийский кластер» примером успешной конкуренции с азиатскими производителями текстиля.

Альберто Роча, генеральный секретарь Конфедерации текстильной промышленности Галиции:

«Соседство с Португалией всегда было одним из тех преимуществ, которым обладает Галисия. И я уверен, что и с другой стороны, Галисия — это преимущество, которое есть у Португалии. Мы дополняем друг друга. Мы ведём совместные проекты уже много лет, и каждый из нас делает то, что получается у него лучше».

Паулу Ваш, генеральный директор португальской Ассоциации производителей текстиля и одежды:

«В последние годы, десятилетия Испания сделала выбор в пользу совершенно других бизнес-моделей в этом секторе, основанных на брендах, розничной продаже. В то время как Португалия не пошла по этому пути, предпочитая сохранять традиции и ноу-хау, уже накопленные и усовершенствованные. Португалия инвестировала в развитие и технологические инновации, и это было чрезвычайно интересно, поскольку всё это вместе привело к взаимодополняемости между двумя странами».

Альберто Роча:

«До сих пор наши отношения развивались в русле взаимодополняемости и я убеждён, что сейчас — поворотный момент, когда возникает уже следующий уровень компетенции. Португальские компании, которые успешно достигли определённого уровня, теперь развивают отношения с клиентами здесь, в Испании, и это выгодно обеим сторонам. Возможно, через несколько лет мы вступим уже в новую реальность».

В то же время развитие португальских компаний сдерживает острая нехватка рук: ткацкой промышленности нужно ещё минимум шесть тысяч рабочих. Руководители фирм выражают надежду на мигрантов. Лиссабон ещё несколько лет назад заявлял, что готов превысить выделенную ему квоту на приём беженцев — ведь есть множество рабочих мест в сельском хозяйстве и промышленности.

Филипа Суареш, Euronews

«Галисия и север Португалии — хороший пример взаимодополняемости, которой может достичь европейский регион, в данном случае в текстильной отрасли».