Португалия в проекте бюджета на следующий год закладывает дефицит в 0,2% ВВП. А к 2020 году планирует и вовсе свести его к нулю.
Почему в Португалии не слышно популистов
Почему в Португалии не слышно популистов
Страна традиционно считается небогатой, больших пособий тут нет, но в вопросах бюджетной дисциплины Брюссель готов ставить Португалию в пример всем прочим. В руководстве ЕС особо подчёркивают, что в отличие от многих стран Союза, популисты и националисты в Португалии не смогли не просто повлиять на бюджет, но и вообще хоть как-то проявить себя на серьёзном политическом уровне. Это, конечно же, не значит, что их совсем нет:
Жоао Тьяго Гаспар, политолог
«В парламенте сейчас нет партий, выступающих с таких позиций. Но мы не застрахованы от их появления — учитывая, что португальцы практически не вовлечены в политику. Они поддерживают демократию как идею, но не ассоциируют её с конкретной партией или лидером. И этой ситуацией легко может воспользоваться всякий, у кого найдутся на это достаточные медиа-ресурсы».
Проблема, которую принято считать ключевой для роста популизма, в Португалии отсутствует. Лиссабон открыто заявляет, что готов принять больше мигрантов, что есть рабочие места в сельском и лесном хозяйстве. Но Португалия даже не добирает выделенную квоту, хоть и находится на шестом месте в ЕС по числу принятых на душу населения. По данным на конец прошлого года, более половины беженцев, приехавших в страну, не захотели оставаться.
Хинди Меслех, палестинец, работающий в магазине:
«Я очень рад, что остался здесь. Конечно, заработок не такой высокий, как в других странах Европы, приходится на чём-то экономить. Но здесь спокойно, климат прекрасный, люди дружелюбные».
Португальцы исторически сами составляют значительные процент трудовых мигрантов старого Света, а в самой стране остро не хватает рабочих рук, особенно в сельской местности. И потому жители самой западной Европы совсем не против приезжих.
Роза Монтейро, госсекретарь по гражданству и равенству:
«Я уверена, что мы сможем справиться с ростом ксенофобии. Ведь пусть с одной стороны мы и видим волну противодействия соблюдению базовых прав человека и ценностей, на которых держится Европейский Союз — но с другой стороны, в Португалии ничего подобного нет»
Политическая проверка настроений португальцев предстоит в будущем году, когда в Португалии, наряду с остальными странами ЕС, будут выбирать депутатов Европарламента.