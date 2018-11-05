Почему в Португалии не слышно популистов

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Португалия в проекте бюджета на следующий год закладывает дефицит в 0,2% ВВП. А к 2020 году планирует и вовсе свести его к нулю.

Страна традиционно считается небогатой, больших пособий тут нет, но в вопросах бюджетной дисциплины Брюссель готов ставить Португалию в пример всем прочим. В руководстве ЕС особо подчёркивают, что в отличие от многих стран Союза, популисты и националисты в Португалии не смогли не просто повлиять на бюджет, но и вообще хоть как-то проявить себя на серьёзном политическом уровне. Это, конечно же, не значит, что их совсем нет: