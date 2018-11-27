Стефани Гилмор – чемпионка мира по сёрфингу

Австралийка Стефани Гилмор в 7-й раз стала чемпионкой мира по сёрфингу, выиграв этап "Мауи Про" на Гавайях.

Свой первый титул Гилмор завоевала на старте своей профессиональной карьеры в 2007 году, что сделало ее первым и единственным сёрфингистом, выигравшим свой первый чемпионат.

При этом титул этот она держала на протяжении последующих трех лет.

Австралийка за всю карьеру одержала 29 побед на международных соревнованиях, больше нее выигрывал только легендарный американец Келли Слейтер.

По количеству титулов чемпиона мира теперь Гилмор в ряду с тем же Слейтером и своей соотечественницей Лэйн Бичли.